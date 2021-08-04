​Семак оценил переход Крыховяка в «Краснодар»

Гжегож Крыховяк в начале августа перебрался из «Локомотива» в «Краснодар». Наставник «Зенита» Сергей Семак, чьей команде на ближайших выходных предстоит сыграть против краснодарских «быков» в третьем туре РПЛ, оценил этот трансфер.

«Я думаю, он [Крыховяк] добавит и качества, и мастерства - плюс тот объём, который всегда показывает Крыховяк, и его лидерские качества. Конечно, это игрок, который способен усилить любую команду Премьер-лиги», - высказался Семак, чьи слова передаются через официальный сайт «сине-бело-голубых».

«Зенит» и «Краснодар» сойдутся лицом к лицу в Санкт-Петербурге в субботу, 7 августа. Стартовый свисток будет дан в 19:00 по московскому времени.