Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал трансфер Гжегожа Крыховяка в стан «быков» из московского «Локомотива».

«Для «Краснодара» это приобретение, однозначно, удачное. Крыховяк - полузащитник, забивающий минимум по 5-7 мячей, а то и больше, за чемпионат. Плюс к умению играть в атаке добавляется его умение обороняться. Для «Локомотива» это потеря. Думаю, Крыховяк решился на этот переход, потому что ему «Краснодар» сделал хорошее предложение в финансовом плане.

«Краснодару» нужен был такой футболист, тем более, после ухода игроков центральной зоны. Вильена и Ольсен ушли, поэтому я думаю, что трансфер Крыховяка - очень выгодная сделка. Видимо, выгодной сделка оказалась для всех. Думаю, Крыховяк и «Краснодар» в этой ситуации выиграли», - сказал Деменко.