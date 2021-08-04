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Россия. Премьер-лига

Деменко: «Трансфер Крыховяка - очень выгодная сделка для всех» эксклюзив

04 Августа 2021 • 12:59 Комментировать
Уфа
...
Локомотив Москва
3.90 3.40 2.00
06.08 17:00
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Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал трансфер Гжегожа Крыховяка в стан «быков» из московского «Локомотива».

«Для «Краснодара» это приобретение, однозначно, удачное. Крыховяк - полузащитник, забивающий минимум по 5-7 мячей, а то и больше, за чемпионат. Плюс к умению играть в атаке добавляется его умение обороняться. Для «Локомотива» это потеря. Думаю, Крыховяк решился на этот переход, потому что ему «Краснодар» сделал хорошее предложение в финансовом плане.

«Краснодару» нужен был такой футболист, тем более, после ухода игроков центральной зоны. Вильена и Ольсен ушли, поэтому я думаю, что трансфер Крыховяка - очень выгодная сделка. Видимо, выгодной сделка оказалась для всех. Думаю, Крыховяк и «Краснодар» в этой ситуации выиграли», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Краснодар Максим Деменко Гжегож Крыховяк
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