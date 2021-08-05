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Россия. Премьер-лига

Маммана: «В «Зените» планировал бороться за место в составе»

05 Августа 2021 • 20:19 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
1.47 4.60 6.50
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Защитник «Сочи» Эмануэль Маммана поделился мыслями о своем возвращении в «Зенит» этим летом, пишет Sport24.

Аргентинец рассказал, что хотел завоевать место в основном составе команды, но не получил возможность для этого и был переведен в «Зенит-2». Также 25-летний игрок упомянул главного тренера «сине-бело-голубых» Сергея Семака, с которым ему так и не удалось пообщаться по поводу своего положения в клубе. Напоследок Маммана добавил, что закрепиться в составе питерцев ему не дали травмы.

Текущий сезон Российской Премьер-лиги футболист проведет в аренде в «Сочи», за который выступал и в прошлом году.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сочи Эмануэль Маммана
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