«Вильярреал» включился в борьбу за Азмуна

В Европе появился ещё один кандидат на подписание иранского форварда «Зенита» Сердара Азмуна.

«Желтая субмарина» заинтересована в укреплении своей линии нападения в преддверии старта в Лиге чемпионов. И как информирует источник El Gol Digital, выбор триумфаторов прошлого розыгрыша Лиги Европы УЕФА пал на страйкера «Зенита» Сердара Азмуна.

Отметим, что «Вильярреал» является далеко не первым претендентом на иранца среди клубов-представителей топ-5 лиг Европы. «Подводники» готовы выплатить «Зениту» компенсацию за нападающего в размере 10-15 миллионов евро.

Азмун в текущем сезоне отличился за сильнейший клуб России уже тремя мячами в трёх поединках.