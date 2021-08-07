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Россия. Премьер-лига

Вендел, Дзюба и Азмун - в атаке «Зенита» на матч с «Краснодаром»

07 Августа 2021 • 16:10 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
1.52 4.65 6.50
Через 0 ч. 4 мин.
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Вскоре начнется один из центральных поединков третьего тура российской Премьер-лиги - петербургский «Зенит» на своем поле примет «Краснодар». Тренерские штабы команд объявили стартовые составы на матч.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас, Ловрен, Ерохин, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун.

«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Спаич, Ионов, Черников, Сперцян, Крыховяк, Вильена, Кабелла, Кордоба.

Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена», стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Текстовая трансляция игры будет доступна на Liveresult.ru.

«Зенит» стартовал в новом розыгрыше Премьер-лиги с двух побед. Подопечные Сергея Семака занимают второе место в таблице. «Краснодар» начал сезон с победы и поражения. Команда Виктора Ганчаренко идет шестой.

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Зенит Краснодар
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07.08  17:00 Зенит ... Краснодар 1.52 4.65 6.5
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