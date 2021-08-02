Московские «Динамо» и «Локомотив», а также «Краснодар» заинтересованы в услугах полузащитника казанского «Рубина» Дениса Макарова. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, казанский клуб намерен выручить с трансфера полузащитника не менее десяти миллионов евро, что отбивает желание вести переговоры у потенциальных покупателей.

Денис Макаров выступает за «Рубин» с 2020 года. В прошлом сезоне футболист провел в футболке казанского клуба 28 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 1 голевую передачу.

«Рубин» Дениса Макарова удачно стартовал в новой кампании РПЛ, добыв максимальное количество зачётных баллов по итогам двух туров чемпионата.