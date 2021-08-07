Бывший защитник ЦСКА назвал игру с «Краcнодаром» «проходной» для «Зенита»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв поделился впечатлениями от игры «Зенита» и «Краснодара» в рамках российской Премьер-лиги, в которой питерцы одолели соперника.

Пономарёв отметил, что не удивлен тому, что «сине-бело-голубые» добыли три очка. Также экс-защитник подчеркнул хорошую укомплектованность питерцев и предположил, что команде даже не нужна установка на игру.

«Для «Зенита» эта игра была проходная», - сказал Пономаёв в интервью «Футболу России».

«Зенит» обыграл «Краснодар» со счетом 3:2. Двумя мячами в воротах соперника расписался иранский форвард Сердар Азмун. Итоговый счет мог быть и другим, ведь один из голов «быков» был отменён.