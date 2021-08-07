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Россия. Премьер-лига

Ганчаренко: «Не можем после трёх матчей иметь два поражения»

07 Августа 2021 • 19:30 Комментировать
Зенит
3:2
Краснодар
окончен
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Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко на пресс-конференции поделился впечатлениями от матча с «Зенитом» (2:3) в эфире канала «Матч ТВ».

- Если брать в целом, мы достаточно хорошо смотрелись, то есть, особенно это касается понимания того, как играть против «Зенита» в атаке. Моментами мы достаточно неплохо смотрелись в обороне, было хорошее движение. Может быть, не хватало каких-то нестандартных действий в концовке, когда мы начали проигрывать, хотя момент у Классона был. Мне тяжело предъявлять какие-то претензии команде, хотя это поражение на поле сильного соперника. По качеству нашей команды оно, наверное… В дальнейших матчах нужно изменить ситуацию, потому что мы не можем после трех матчей иметь два поражения.

- Почему решили сделать ставку на пару Кайо - Сорокин, а не на Кайо - Спайич? С чем связана замена Сорокина в перерыве?

- Что касается пары центральных защитников, то, к сожалению, из-за травмы Спайича мы мало матчей провели в разных сочетаниях, у нас была только одна игра, когда мы видели Кайо и Спайича. Она нам не очень понравилась, поэтому остановили свой выбор на другой паре. Но после первого тайма пришлось вносить коррективы для того, чтобы более агрессивно мы действовали в зоне левого центрального защитника. Хотя нельзя сказать, что Егор совсем плохо провел игру, но мог бы в тех эпизодах, когда пропустили первый и третий мячи, сыграть лучше.

- Скажите, судьи проводили семинар по правилам с вашими игроками? Очень обидно, что гол-красавец не засчитали.

- Да, проводили, но очень часто происходит, что семинар идет на одну тему, а судейство мы видим другое.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Виктор Ганчаренко
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