Федотов раскритиковал судейство в матче «Зенита» и «Краснодара»

Российский футбольный арбитр Игорь Федотов осыпал критикой действия главного судьи поединка питерского «Зенита» и «Краснодара» в рамках третьего тура РПЛ, проходящего в эти минуты.

Главный судья поединка Алексей Амелин отменил гол «Краснодара» со штрафного из-за находящегося в стенке «Зенита» игрока «быков». Подобные действия запрещены правилами.

В своем телеграм-канале Федотов написал, что судьи сами заставляют говорить о предвзятости. Федотов призвал останавливать игру при каждом сомнительном эпизоде (таких, как неправильные вбрасывания из-за боковой, вбегания в штрафную площадь до удара с одиннадцати метров, и т. д.).

«Иначе получается так, что один свистит, другой не свистит, один зовет к монитору - другой не зовет», - написал Федотов.

За полной текстовой трансляцией поединка «Зенита» и «Краснодара» вы можете наблюдать на страницах портала Liveresult.