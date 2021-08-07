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Россия. Премьер-лига

Ганчаренко: «Ещё надо продолжать адаптировать Кордобу и Крыховяка»

07 Августа 2021 • 16:54 Комментировать
Зенит
3:1
Краснодар
1.52 4.65 6.50
1-й тайм
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Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в эфире канала «Матч ТВ».

- Достаточно много перестановок в составе. Сергея Петрова нет ни в старте, ни в заявке на игру. Что с ним?

- Он получил травму.

- Отлично. Что касается Джона Кордобы,  у него первый матч в старте. Неделю назад вы на пресс-конференции после игры с «Химками» сказали, что проходит его адаптация, но пока вы не в полной мере ощущаете его возможности. Означает ли это, что за эту неделю вы их поняли в полной мере?

- По крайней мере, что он опытный парень, играл в Бундеслиги. Понятно, что мы уже понимаем, как его использовать, но, по крайней мере, еще должно быть чувство партнера, которого на данный момент в полной мере нет. Хотя за то время, что он с нами, он это улучшил, он очень хочет понять и понимает, что такое чемпионат России, что такое «Зенит». Многие вещи он знает, хотя еще надо продолжать адаптировать его и Крыховяка в том числе.

- По Крыховяку не было ли у вас сомнений? Понятно, что он опытный футболист, но, тем не менее, он новый человек именно для вашей команды?

- Здесь как раз таки сомнений нет, потому что он опытный игрок, игрок высокого уровня и хорошо знает чемпионат, очень много в последнее время играет с «Зенитом».

- Урош Спайич в центре обороны. После игры с «Химками» вы сказали, что, возможно, в следующем матче, игре с «Зенитом», потребуется его опыт. Почему именно в сегодняшнем матче?

- Он был травмирован, то есть, мы не могли на него в полной мере рассчитывать, у него есть опыт. Он игрок высокого уровня. Понятно, что мы стараемся его использовать. Как только он выздоровел, мы решили выставить его в состав.

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Краснодар Виктор Ганчаренко
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Идет 46 минута Зенит 3:1 Краснодар 1.52 4.65 6.5
Идет 17 минута Арсенал Тула 1:0 Крылья Советов
07.08  20:00 Спартак Москва ... Нижний Новгород
08.08  17:30 Химки ... Ростов
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