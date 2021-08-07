Бывший футболист «Краснодара» и «Зенита» Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым подвел итоги встречи «сине-бело-голубых» с «быками».

«Я говорил, что «Зенит» - очень сильная команда для чемпионата России. Но хочется отметить, что «Краснодар» - наверное, единственная команда, которая играет против «Зенита» в открытый футбол, ничего не боясь. «Краснодар» всегда демонстрирует свой футбол. Конечно, после первого тайма уже была практически сделана, но во втором тайме «Краснодар» добавил. Но и «Зенит» играл по счёту, который их устраивал. Хотя по игре «Краснодар» боролся, «Зенит» выиграл на классе. Пока не вижу в чемпионате России команд, которые могут создать проблемы питерцам, честно говоря.

«Краснодар» сегодня можно похвалить, конечно, особенно за второй тайм. Команда на самом деле неплохая. Если взять состав команды, то у «Краснодара» очень неплохие футболисты. Тем более, Сергей Николаевич сделал покупки: Кордоба - хороший нападающий, который цепляется за мячи, Крыховяк - игрок очень высокого уровня. Остались и свои сильные игроки: Вильена, Кабелла. Понятно, что некоторые травмированные, но подбор игроков очень неплохой. Другое дело, что «Краснодару» не хватает стабильности. Вроде бы что-то получалось в обороне, но «Зенит» в первом тайме здорово реализовывал все моменты, которые у них были. В такой ситуации играть очень тяжело. Сказать, что «Зенит» был на голову выше, нельзя, все-таки «Краснодар» и мяч контролировал. «Быки» выходили играть на победу, но «Зенит» на классе свои моменты реализовал. Хотя «Краснодар» мог в концовке и спастись: если бы Классон попал, то результат был бы другим. Но хочется ребят похвалить за то, что не опустили руки при 1:3 и продолжили играть в свой футбол», - сказал Деменко.