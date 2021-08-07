Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 211 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Россия. Премьер-лига

Деменко: «Краснодар» - наверное, единственная команда, которая играет против «Зенита» в открытый футбол» эксклюзив

07 Августа 2021 • 20:12 Комментировать
Зенит
3:2
Краснодар
окончен
1000 рублей бесплатная ставка

Бывший футболист «Краснодара» и «Зенита» Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым подвел итоги встречи «сине-бело-голубых» с «быками».

«Я говорил, что «Зенит» - очень сильная команда для чемпионата России. Но хочется отметить, что «Краснодар» - наверное, единственная команда, которая играет против «Зенита» в открытый футбол, ничего не боясь. «Краснодар» всегда демонстрирует свой футбол. Конечно, после первого тайма уже была практически сделана, но во втором тайме «Краснодар» добавил. Но и «Зенит» играл по счёту, который их устраивал. Хотя по игре «Краснодар» боролся, «Зенит» выиграл на классе. Пока не вижу в чемпионате России команд, которые могут создать проблемы питерцам, честно говоря.

«Краснодар» сегодня можно похвалить, конечно, особенно за второй тайм. Команда на самом деле неплохая. Если взять состав команды, то у «Краснодара» очень неплохие футболисты. Тем более, Сергей Николаевич сделал покупки: Кордоба - хороший нападающий, который цепляется за мячи, Крыховяк - игрок очень высокого уровня. Остались и свои сильные игроки: Вильена, Кабелла. Понятно, что некоторые травмированные, но подбор игроков очень неплохой. Другое дело, что «Краснодару» не хватает стабильности. Вроде бы что-то получалось в обороне, но «Зенит» в первом тайме здорово реализовывал все моменты, которые у них были. В такой ситуации играть очень тяжело. Сказать, что «Зенит» был на голову выше, нельзя, все-таки «Краснодар» и мяч контролировал. «Быки» выходили играть на победу, но «Зенит» на классе свои моменты реализовал. Хотя «Краснодар» мог в концовке и спастись: если бы Классон попал, то результат был бы другим. Но хочется ребят похвалить за то, что не опустили руки при 1:3 и продолжили играть в свой футбол», - сказал Деменко.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Максим Деменко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Зенит 3:2 Краснодар 1.52 4.65 6.5
окончен Арсенал Тула 2:1 Крылья Советов
окончен Спартак Москва 1:2 Нижний Новгород
08.08  17:30 Химки ... Ростов
08.08  20:00 Динамо Москва ... ЦСКА Москва 2.65 3.1 2.85
08.08  20:00 Рубин ... Ахмат 2.1 3.3 3.7
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Августа
22:16 · Россия. Премьер-лига
​Семак высказался о трансфере Клаудиньо
21:36 · Россия. Премьер-лига
​Мозес травмировался в игре с «Нижним Новгородом» 3
21:30 · Россия. Премьер-лига
​Миладиновича в крови увезли на скорой со стадиона «Спартака»
21:17 · Россия. Премьер-лига
​Игрок «Нижнего Новгорода» потерял сознание после столкновения с Понсе
20:59 · Россия. Премьер-лига
Как «Арсенал» спас своего тренера - видео видео
20:53 · Россия. Премьер-лига
Уйма голов в матче «Зенит» - «Краснодар» (видео) видео
20:50 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» раскрыл итоги «переговоров» с Месси 2
20:45 · Россия. Премьер-лига
Как «Спартак» быстро пропустил два гола от команды Александра Кержакова - видео видео
20:39 · Россия. Премьер-лига
Бывший защитник ЦСКА назвал игру с «Краcнодаром» «проходной» для «Зенита»
20:35 · Россия. Премьер-лига
​«Заткни свою *****»: Фанаты «Спартака» обратились к Федуну 1
20:24 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» дважды пропустил от «Нижнего Новгорода» за 16 минут
20:19 · Россия. Премьер-лига
​Семак высказался о «сухой» серии Дзюбы
20:12 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» пропустил от «Нижнего Новгорода» в самом начале матча
20:12 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Краснодар» - наверное, единственная команда, которая играет против «Зенита» в открытый футбол» эксклюзив
20:09 · Россия. Премьер-лига
Витория объяснил отсутствие Джикии
Все новости
Рекомендуем
 