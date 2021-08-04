Семак рассказал о возможных перестановках в составе перед следующим матчем

Наставник питерского «Зенита» Сергей Семак рассказал о возможных перестановках в составе команды на следующий матч команды в рамках РПЛ против «Краснодара».

В частности, специалист прокомментировал положение дел в средней линии коллектива, где отсутствуют три футболиста. Малком представляет Бразилию на Олимпиаде в Токио, Магомед Оздоев пропустит ближайшие поединки из-за травмы, а Себастьян Дриусси продолжит карьеру за океаном - в американском «Остине».

«Мы лишились троих игроков нашей обоймы и основы, но будем думать, как играть, исходя из наших возможностей», - заявил Семак в интервью пресс-службе «сине-бело-голубых».

В третьем матче чемпионата «Зенит» примет в Санкт-Петербурге «Краснодар». Старт поединка - в грядущую субботу в 17:00 по времени Москвы.