«Локомотив» и «Краснодар» согласовали трансфер Гжегожа Крыховяка.

Польский полузащитник в ближайшее время приедет на базу нового клуба для прохождения медосмотра. Московский клуб уже поблагодарил игрока за совместную работу на своем официальном сайте.

Ранее сообщалось, что стороны не могли договориться по сумме перехода. «Локомотив» хотел за 31-летнего игрока 5 миллионов, а «Краснодар» предлагал всего лишь один миллион.

В составе «железнодорожников» Крыховяк провел 3 года, в течении которых отыграл свыше 80 поединков. За это время футболист становился обладателем Кубка и Суперкубка России, а также завоевывал бронзовые и серебряные медали чемпионата.