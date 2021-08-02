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Россия. Премьер-лига

Крыховяк стал футболистом «Краснодара» официально

02 Августа 2021 • 20:05 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
1.53 4.50 5.70
07.08 17:00
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Польский полузащитник Гжегож Крыховяк влился официально в ряды «Краснодара».

Официальный сайт «быков» подтверждает факт свершившейся сделки по приглашению польского опорного хавбека. 31-летний футболист перебрался в ряды «Краснодара» из московского «Локомотива». Сообщается, что контракт Крыховяка с новым работодателем будет действовать до середины 2024-го года.

Все юридические моменты сделки были согласованы.

Футболист сборной Польши Гжегож Крыховяк за все время выступлений за «Локомотив» отличился 23 голами и 15 результативными пасами в 109 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Краснодар Гжегож Крыховяк Трансферы футбола - лето 2021 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
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Комментарии (2)
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Дарт Уилфред
02 Августа 2021 в 21:16
эх Гжегож, Гжегож. А ведь мог продолжать выигрывать трофеи, играть в еврокубках. А в итоге кастрировался и опустился до этой помойки
USSR
02 Августа 2021 в 21:52
Не эх Гжегож, а эх Белозёров и помойка
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