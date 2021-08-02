Польский полузащитник Гжегож Крыховяк влился официально в ряды «Краснодара».

Официальный сайт «быков» подтверждает факт свершившейся сделки по приглашению польского опорного хавбека. 31-летний футболист перебрался в ряды «Краснодара» из московского «Локомотива». Сообщается, что контракт Крыховяка с новым работодателем будет действовать до середины 2024-го года.

Все юридические моменты сделки были согласованы.

Футболист сборной Польши Гжегож Крыховяк за все время выступлений за «Локомотив» отличился 23 голами и 15 результативными пасами в 109 поединках.