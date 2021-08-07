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Россия. Премьер-лига

Семак назвал изменения в игре «Краснодара» при Ганчаренко

07 Августа 2021 • 17:06 Комментировать
Зенит
3:2
Краснодар
окончен
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в эфире канала «Матч ТВ».

- Состав «Зенита» на сегодняшний матч повторяет состав прошлого матча. Здесь что первично, что нет какого-то запаса, объема состава или то, что вы довольны теми футболистами, которые выходили в игре с «Ростовом»?

- Я думаю, что один и второй вариант имеют место быть. У нас практически есть два игрока, которые могут конкурировать, но по содержанию игры матч в Ростове-на-Дону получился неплохим, поэтому сегодня тот состав, который начинал предыдущий матч.

- Хочу уточнить. Вы сказали «два игрока». Кто это?

- Это два игрока (смеется).

- Перед матчем вы сказали, что Крыховяк придаст объема игре «Краснодара», что вы имели в виду?

- Что это игрок, который такой бокс-ту-бокс от штрафной до штрафной с большим объемом именно работы на футбольном поле, с хорошим качеством, дальний удар, игра вверху, единоборства, все на самом высоком уровне. Естественно это очень качественное усиление для «Краснодара».

- Довольно много перестановок как раз у «Краснодара» в составе. Вам понятно, по какой схеме и как сегодня будет играть «Краснодар»?

- Не так и много перестроений. Кордоба, который набирал форму, сейчас выходит с первых минут. Ионов будет играть с флангов вместе с Кабеллой. А что касается  изменений в центре поля. Здесь всего одно изменение. Как раз вместо Газинского и будет играть Крыховяк, поэтому позиций с одной стороны много, но в таком составе уже команда играла практически уже на всех позициях. Что касается Рамиреса, он тоже играл на месте правого защитника, Ильин в последнее время играет слева. Он из тех игроков, который в первый раз за длительное время выходят. Помимо Кордобы это Спайич, который пропустил некоторое время. Он сегодня играет в стартовом составе.

- «Краснодар» с Ганчаренко, по вашим словам, очень сильно изменился. В чем эти изменения с футбольной точки зрения?

- Быстрее стали переходить из обороны в атаке. Тот контроль мяча, который был, большой, тотальный практически, было очень много коротких передач, а сейчас команда играет в другой футбол. Много фланговых передач, много передач за спину, активные открывания игроков за спину, быстрый переход из обороны в атаку. Очень неплохо Кордоба за мячи цепляется, естественно, Ионов открывается за спину, поэтому команда в этом отношении очень сильно изменилась.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Сергей Семак
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