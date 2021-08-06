Ташуев: «Кажется, Азмун в «Зените» уже не совсем мотивирован»

Бывший главный тренер «Краснодара» и «Кубани», а ныне возглавляющий «Чайку», Сергей Ташуев поделился мнением по поводу ситуации вокруг нападающего «Зенита» Сардара Азмуна. Напомним, что иранец близок к переходу в «Байер».

Ташуев заявил, что Азмуну пора уезжать в Европу, так как в России он уже всё выиграл и сейчас кажется уже не совсем мотивированным.

Наставник добавил, что питерскому клубу пора подтягивать в свой состав молодых игроков, в частности, обратить внимание на свои молодёжные команды и поискать кого-то там, пишет «Спорт Уик-энд».

Напомним, что Азмун перешёл в «Зенит» из «Рубина» в 2019 году за 12 миллионов евро. Сообщалось, что «Байер» предлагает за него около 20 млн евро.