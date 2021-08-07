Прогноз на матч «Зенит» - «Краснодар» от Бубнова

Экс-защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о предстоящем поединке петербургского «Зенита» с «Краснодаром» в рамках третьего тура Премьер-лиги.

«Прогноз: 3:1. У «Краснодара» игра перестраивается, нужно время, чтобы игроки притерлись. «Зенит» гораздо сыграннее и организованнее, потому является фаворитом», - приводит слова аналитика Sportbox.

Матч «Зенит» - «Краснодар» пройдет в субботу, 7 августа, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Текстовую трансляцию встречи организует Liveresult.ru.

После двух проведенных туров «сине-бело-голубые» идут на втором месте в РПЛ, а «быки» занимают шестую позицию.