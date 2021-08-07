Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 186 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Россия. Премьер-лига

Прогноз на матч «Зенит» - «Краснодар» от Бубнова

07 Августа 2021 • 12:58 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
1.48 4.50 6.50
Через 3 ч. 38 мин.
1000 рублей бесплатная ставка

Экс-защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о предстоящем поединке петербургского «Зенита» с «Краснодаром» в рамках третьего тура Премьер-лиги.

«Прогноз: 3:1. У «Краснодара» игра перестраивается, нужно время, чтобы игроки притерлись. «Зенит» гораздо сыграннее и организованнее, потому является фаворитом», - приводит слова аналитика Sportbox.

Матч «Зенит» - «Краснодар» пройдет в субботу, 7 августа, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Текстовую трансляцию встречи организует Liveresult.ru.

После двух проведенных туров «сине-бело-голубые» идут на втором месте в РПЛ, а «быки» занимают шестую позицию.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Александр Бубнов прогнозы на футбол
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
07.08  17:00 Зенит ... Краснодар 1.48 4.5 6.5
07.08  17:30 Арсенал Тула ... Крылья Советов
07.08  20:00 Спартак Москва ... Нижний Новгород
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Августа
12:58 · Россия. Премьер-лига
Прогноз на матч «Зенит» - «Краснодар» от Бубнова
12:23 · Россия. Премьер-лига
Титов дал прогноз на матч «Зенит» - «Краснодар»
12:09 · Россия. Премьер-лига
«С утра у меня *** стоит, а это плюс 1 кг»: Попов рассказал, как игрок «Спартака» отказывался от утреннего взвешивания 2
11:59 · Россия. Премьер-лига
Червиченко - о скандале в «Спартаке»: «Перепалка путём демонстрации скринов - это ниже канализации» 3
11:18 · Россия. Премьер-лига
Сайто покидает «Рубин» из-за лимита на легионеров 1
10:59 · Россия. Премьер-лига
«Как же я был счастлив с вами»: Карпин попрощался с «Ростовом» 1 видео
09:56 · Россия. Премьер-лига
«Что за бредятина?»: Генича возмутила зарплата директора «Спартака»
09:16 · Россия. Премьер-лига
Генич встретился с сыном впервые за 10-12 лет
02:11 · Россия. Премьер-лига
Спартак - Нижний Новгород: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:08 · Россия. Премьер-лига
Арсенал - Крылья Советов: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:02 · Россия. Премьер-лига
Зенит - Краснодар: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:41 · Россия. Премьер-лига
Магкеев: «Ничья – не самый плохой результат»
00:35 · Россия. Премьер-лига
Салихова: Монтиэля могли привезти в «Спартак» в 2 раза дешевле 1
00:06 · Россия. Премьер-лига
Николич: «Каждую игру мы должны начинать c минус один»
06 Августа
23:57 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» не подпишет эквадорского защитника
Все новости
Рекомендуем
 