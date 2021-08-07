Титов дал прогноз на матч «Зенит» - «Краснодар»

Экс-игрок московского «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился ожиданиями от поединка между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром» в рамках третьего тура Премьер-лиги.

«В нынешней форме «Зенит» победит «Краснодар». Дела в атаке идут, жду и голов. Ставлю на победу «Зенита» и тотал больше 2,5 мяча», - передает слова эксперта «Рейтинг Букмекеров».

Поединок состоится сегодня, 7 августа, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

После двух туров «Зенит» идет на втором месте в турнирной таблице, а «Краснодар» занимает шестую строчку.