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Россия. Премьер-лига

Титов дал прогноз на матч «Зенит» - «Краснодар»

07 Августа 2021 • 12:23 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
1.48 4.50 6.50
Через 3 ч. 39 мин.
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Экс-игрок московского «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился ожиданиями от поединка между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром» в рамках третьего тура Премьер-лиги.

«В нынешней форме «Зенит» победит «Краснодар». Дела в атаке идут, жду и голов. Ставлю на победу «Зенита» и тотал больше 2,5 мяча», - передает слова эксперта «Рейтинг Букмекеров».

Поединок состоится сегодня, 7 августа, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

После двух туров «Зенит» идет на втором месте в турнирной таблице, а «Краснодар» занимает шестую строчку.

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07.08  17:00 Зенит ... Краснодар 1.48 4.5 6.5
07.08  17:30 Арсенал Тула ... Крылья Советов
07.08  20:00 Спартак Москва ... Нижний Новгород
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