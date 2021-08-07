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Россия. Премьер-лига

Азмун в интервью назвал Быстрова «малышом»

07 Августа 2021 • 19:57 Комментировать
Зенит
3:2
Краснодар
окончен
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Лучший футболист матча «Зенит» - «Краснодар» (3:2) Сердар Азмун  поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Очень важные три очка. Это российское дерби, слава богу, что выиграли.

- За счет чего «Зениту» удалось превзойти «Краснодар» по счету, учитывая то, что соперник чаще контролировал мяч и больше нанес ударов по воротам?

- Главное, что мы выполнили установку тренерского штаба, слава богу, что удалось выиграть этот матч и завоевать три очка. Три победы подряд. Мы будем дальше так же играть и набирать очки.

- Ты же по-русски хорошо говоришь, хватит нагружать переводчика (просьба от Владимира Быстрова).

- Конечно, малыш (по-русски).

- Вы 30 минут играете, а потом «курите сигаретку». Можно добивать соперника?

- Нет, на самом деле не так. Мы с самого начала концентрируемся на игре и стараемся добиваться результата. У нас хорошие качественные игроки. Слава богу, что мы выиграли.

- Очень много разговоров и слухов. Когда определится ваше будущее? Остаетесь ли вы в «Зените» или перейдете в какой-то зарубежный клуб.

- Пока  я с командой, я буду сконцентрирован на играх, как решит команда, так и будет. Я
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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Владимир Быстров Сердар Азмун
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