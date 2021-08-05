По информации корреспондента сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергея Румянцева, «Спартак» вел переговоры о приобретении Йосипа Юрановича из «Легии». Стороны были близки к соглашению, однако сделка затягивалась из-за того, что «красно-белые» должны были освободить место для легионера. Однако, несколько дней назад переговоры были остановлены, а теперь, после уходаспоривного директора Дмитрия Попова, который вел переговоры, футболист намерен рассматривать и другие предложения.

25-летний хорват играет в «Легии» с 2020 года. Его трансферная стоимость оценивается в 2,5 млн евро.