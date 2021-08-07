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Россия. Премьер-лига

Витория объяснил свои претензии к арбитру

07 Августа 2021 • 22:57 Комментировать (1)
Спартак Москва
1:2
Нижний Новгород
окончен
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория на пресс-конференции после матча с «Нижним Новгородом» (1:2) ответил на вопросы об усилении команды и судействе в РПЛ.

- Вопрос по поводу усиления. Спортивного директора сейчас в клубе нет, трансферов нет. С кем вы обсуждаете возможное усиление команды? Нет ли ощущения, что все это долго тянется? Не напрягает ли вас это?

- Касаемо усиления состава. Конечно, хотелось бы, чтобы все было в этой ситуации получше, пояснее. Надеюсь, что в ближайшее время все это исправится. Я нахожусь в постоянном контакте с ответственными за трансферную политику отделами клуба, к тому же у нас есть генеральный директор, есть президент клуба. Ничего не остается делать, кроме того, что адаптироваться к сложившимся обстоятельствам.

- Сегодня вы получили желтую карточку. Предыдущий тренер получал их очень много. Как вам пока что уровень судейства? Есть ли у вас вопросы к судьям сегодня? Или это у вас была эмоциональная реакция?

- Это были исключительные эмоции. Может быть, я слишком импульсивно выразил свой протест в том эпизоде, просто хотел донести до арбитров, что нужно помимо принятия решений касаемо нарушений правил, также чувствовать ритм игры. Она должна идти своим естественным чередом. Не надо ломать игру большим количеством пауз и остановок. По большому счету в последних матчах к работе арбитров у меня не было претензий в плане технической составляющей и принятия решений. Просто единственное хотел указать, что нужно давать играть и не нужно лишний раз сбивать игровой ритм, но при этом  пытался донести до них со всем уважением.

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Спартак Москва Руй Витория
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Комментарии (1)
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Zenituwka
07 Августа 2021 в 23:59
Начинается, мы дартаньяны, а судья нас душит )))
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