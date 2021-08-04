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Россия. Премьер-лига

Леонид Федун назвал поступок Попова «не мужским»

04 Августа 2021 • 23:32 Комментировать
Спартак Москва
...
Нижний Новгород
07.08 20:00
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Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на желание спортивного директора Дмитрия Попова покинуть московскую команду.

Напомним, Попов связывает свой уход с неправильным, как он считает, ведением дел клуба на трансферном рынке. Он заявил, что руководство отказывается принимать его кандидатуры.

В свою очередь, у Федуна сформировался другое мнение на этот счет. В интервью «Спорт-Экспрессу» он сообщил, что факт отказа в приобретении предложенных Поповым игроков не является столь внушительным, так как это часть рабочего процесса. «Это не мужской поступок – бежать после поражений. Все, что могу сказать», - поделился президент.

Стоит отметить, что Попов пообещал предоставить все доказательства правоты своих слов, а также в очередной раз высказал свое негодование поведением Заремы Салиховой.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Дмитрий Попов РПЛ
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