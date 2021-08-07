​Миладиновича в крови увезли на скорой со стадиона «Спартака»

Старт второго тайма матча между «Спартаком» и «Нижним Новгородом» был омрачён столкновением головами Ивана Миладиновича и Эсекеля Понсе. Игрок гостей потерял сознание, но врачи быстро привели его в чувство. И тем не менее, Миладинович серьёзно пострадал. Со стадиона «Открытие Банк Арена» футболиста увезли на машине скорой помощи. При этом на форме игрока можно было разглядеть немало крови.

Как сообщает телеграм-канал «Крысева» со ссылкой на оказывавших первую помощь врачей, речь идёт о закрытой черепно-мозговой травме.

Следить за заключительным отрезком матча «Спартак» - «Нижний Новгород» можно в текстовой трансляции.