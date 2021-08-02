Какое место займёт «Спартак» в чемпионате России 2021/22

В Российской премьер-лиге завершается второй тур, и команды уже кое-что нам показали. Традиционно интерес вызывает «Спартак». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, какое место займут «красно-белые» по итогам чемпионата.

«Спартак» стартовал в Премьер-лиге странно. Пожалуй, это лучшее слово для описания того, что мы увидели в исполнении «красно-белых». Одна победа, одно поражение, разница мячей 1:1, при этом единственный мяч подопечные Руя Витории забили с пенальти. Если смотреть на цифры, то хочется из всех орудий критики палить по португальскому специалисту. Парадокс заключается в том, что игру-то «Спартак» показал хорошую. В Казани «красно-белые» выглядели очень здорово, а поражение было незаслуженным. В Самаре «Спартак» был менее интересным, но всё равно играл (именно играл) лучше.

«Спартак» можно критиковать за результат, за отвратную реализацию, но не за игру. С ней пока, кажется, у «красно-белых» всё в порядке. Тем не менее мечтать о чемпионстве всё же преждевременно. «Спартак» не показал себя лучше, чем «Зенит», «Локомотив» или «Динамо». Эти команды пока выглядят сильнее, да и «Рубин» с «Краснодаром» на том же уровне.

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В итоге получается, что «Спартак» входит где-то в шестёрку, если брать в расчёт впечатления от игры. И вряд ли даже в первую половину этой шестёрки. Правда, у «Спартака» есть важное преимущество. «Красно-белые» находятся в начале своего пути, так что прогресс возможен просто за счёт работы, сыгранности, понимания идей Руя Витории. Все остальные команды уже точно прониклись идеями своих тренеров. Правда, для «Спартака» всё может сыграть как в плюс, так и в минус. Ведь, возможно, кто-то не уживётся с Руем Виторией. В своё время с Унаи Эмери всё начиналось хорошо, «Спартак» даже прошёл отбор к Лиге чемпионов, но испанец не доработал даже до зимы.

Конечно, ещё многое скажут трансферы. Дело даже не столько в конкретных именах, хотя это тоже важно. Тот же «Зенит» точно совершит один большой трансфер, а «Краснодар» усиляется Гжегожем Крыховяком, чей уход ослабляет «Динамо». Однако помимо персоналий важен ещё просто ростер. «Спартак» в любом случае будет играть в еврокубках, очевидно, что, например, с одним Айртоном на левом фланге обороны этот период не пройти. В свою очередь Ломовицкий выглядит не идеальным сменщиком, хотя бы потому, что ему не хватает навыков в отборе. Вдобавок пока непонятно, что будет в центре поля, где вроде бы должны продать Крала и купить какого-то опорника.

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Еврокубки для «Спартака»в любом случае станут минусом по сравнению с «Краснодаром» и «Динамо», которые в еврокубках не выступают. Не забудем, что есть ещё ЦСКА. И пусть «армейцы» пока выглядят слабее конкурентов, но сбрасывать их со счетов точно не стоит. Так что «красно-белым» для хорошего выступления в чемпионате надо умудриться грамотно распределить силы.

Когда-то Леонид Федун говорил, что задача на год столетия – это чемпионство. Весной руководство «Спартака» уже говорило сдержаннее – место в зоне Лиге чемпионов, то есть теоретически второе место, тоже устроит. Пожалуй, это выглядит более реалистичной задачей для «красно-белых», чем золотые медали. «Спартак» меняется вновь, и пока не видно, за счёт чего москвичи могут опередить «Зенит». Питерцы близки к потере Азмуна, что может стать серьёзным ударом, но вот говорить, что это прямо-таки разрушит команду, не стоит. Опередить же «Зенит» можно будет только в том случае, если «сине-бело-голубые» окажутся в кризисе или если играть на голову выше. Первое вряд ли случится, а ко второму пока предпосылок нет.

На самом деле даже второе место для «Спартака» будет неплохим результатом, учитывая, какая конкуренция в чемпионате. И «Рубин», и «Краснодар», и «Динамо» точно стали сильнее по сравнению с прошлым годом. В общем, «Спартак» пока играет неплохо, но говорить о радужных перспективах рановато.

Андрей Центров