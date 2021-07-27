«Спартак» и «Крылья Советов» могут сыграть со зрителями

Поединок второго тура РПЛ между «Спартаком» - «Крыльями Советов» может пройти с частично заполненными трибунами.
Смогут ли фанаты посмотреть матч вживую и на сколько будет заполнен стадион, клубам сообщат 28 июля.
Об этом в комментарии Sport24 рассказал пресс-аташе московского клуба Ярослав Кулемин.
Соперники сыграют 30 июля на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Начало - 19:00 по московскому времени.
На прошлом матче самарского клуба с «Ахматом» присутствовали только 500 человек.
Причиной такого малого количества зрителей стали карантинные ограничения, ведь ситуация с COVID-19 в России всё ещё остаётся напряжённой (+23 032 заболевших на сегодня).