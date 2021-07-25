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Каряка считает, что «Крыльям Советов» по силам занять место в середине турнирной таблицы

25 Июля 2021, 16:17,

Экс-полузащитник сборной России Андрей Каряка считает, что «Крыльям Советов» по силам заняться место в середине турнирной таблице РПЛ по итогам сезона.

«Прогнозировать сложно, но ближе к середине самарцы расположатся. Вот еврокубки прогнозировать пока рано, посмотрим», - приводит слова Каряки sport24.

Напомним, что «Крылья Советов» заняли первое место в ФНЛ по итогам прошлого сезона и вышли в российскую Премьер-лигу.

Напомним, что в первом туре самарцам будет противостоять «Ахмат», встреча состоится сегодня, 25 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Крылья Советов, Андрей Каряка
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