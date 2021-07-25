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Стали известны подробности травмы Промеса

25 Июля 2021, 21:47,

Пресс-атташе московского «Спартака» Ярослав Кулемин в интервью Sport24 раскрыл подробности травмы голландского полузащитника команды Квинси Промеса.

Кулемин сообщил, что МРТ показало незначительное повреждение мышцы у игрока. В клубе ожидают скорого восстановления и возвращения Промеса в строй к следующему матчу команды в РПЛ, который состоится 30 июля. Коллектив сыграет с самарскими «Крыльями Советов».

В первом туре РПЛ «Спартак» и «Крылья Советов» обе минимально проиграли свои матчи. Москвичи уступили казанскому «Рубину» 0:1, а самарцы – «Ахмату» из Грозного 1:2.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Спартак Москва, Рубин, Крылья Советов, Куинси Промес
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