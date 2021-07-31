Болельщики «Спартака» обнаружили труп во время выезда на матч с «Крыльями Советов»

Выезд фанатов столичного «Спартака» на поединок второго тура чемпионата России против самарских «Крыльев Советов» был омрачен.

Согласно сведениям телеграм-канала «Мутко против», болельщики «красно-белых» во время купания в Волге обнаружили труп человека, который находился в сумке. После этого гости из столицы обратились в правоохранительные органы.

Напомним, что встреча на «Самара Арене» завершилась минимальной победой подопечных Руя Витории со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал форвард Александр Соболев, реализовавший пенальти в середине второго тайма.