Прогноз Бубнова на матч «Крылья Советов» - «Спартак»

Бывший защитник «Спартака», а ныне футбольный аналитик Александр Бубнов дал прогноз на предстоящий поединок между «Крыльями Советов» и «красно-белыми» в рамках второго тура чемпионата России. Его слова передает Sportbox.

«Прогноз: 1:2. Команды провели неплохие матчи в первом туре, но проиграли. У «Спартака» больше ресурсов и более опытная команда, потому ставлю на гостей», - заявил эксперт.

«Крылья Советов» примут «красно-белых» на стадионе «Самара Арена» в пятницу, 30 июля. Начало встречи запланировано в 19:00 по московскому времени. Текстовая трансляция пройдет на Liveresult.

В стартовом туре РПЛ самарский клуб уступил «Ахмату» (1:2), а «Спартак» проиграл «Рубину» (0:1).