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Россия. Премьер-лига

Прогноз Бубнова на матч «Крылья Советов» - «Спартак»

30 Июля 2021 • 12:47 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
5.00 3.90 1.67
Через 4 ч. 24 мин.
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Бывший защитник «Спартака», а ныне футбольный аналитик Александр Бубнов дал прогноз на предстоящий поединок между «Крыльями Советов» и «красно-белыми» в рамках второго тура чемпионата России. Его слова передает Sportbox.

«Прогноз: 1:2. Команды провели неплохие матчи в первом туре, но проиграли. У «Спартака» больше ресурсов и более опытная команда, потому ставлю на гостей», - заявил эксперт.

«Крылья Советов» примут «красно-белых» на стадионе «Самара Арена» в пятницу, 30 июля. Начало встречи запланировано в 19:00 по московскому времени. Текстовая трансляция пройдет на Liveresult.

В стартовом туре РПЛ самарский клуб уступил «Ахмату» (1:2), а «Спартак» проиграл «Рубину» (0:1).

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30.07  19:00 Крылья Советов ... Спартак Москва 5 3.9 1.67
30.07  19:00 Арсенал Тула ... Рубин
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