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Россия. Премьер-лига

Салихова отреагировала на первую победу «Спартака» в новом сезоне РПЛ

31 Июля 2021 • 09:23 Комментировать
Крылья Советов
0:1
Спартак Москва
окончен
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Жена владельца московского «Спартака» Зарема Салихова высказалась о победе «красно-белых» над самарскими «Крыльями Советов» (1:0) в матче второго тура Премьер-лиги. Столичный коллектив выиграл благодаря голу нападающего Александра Соболева с 11-метровой отметки.

«Спасибо, Соболев, что забил. Не могу понять, кто был лучший на поле. А не Рассказов ли? Жду феерии от Хендрикса», - гласит сообщение Салиховой в телеграм-аккаунте.

Напомним, что в первом туре чемпионата России «Спартак» потерпел поражение от казанского «Рубина» со счетом 0:1.

В рамках третьего тура подопечные Руя Витории на «Открытие Арене» примут «Нижний Новгород». Встреча состоится 7 августа, начало - 20:00 по местному времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зарема Салихова
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