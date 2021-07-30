Романцев отреагировал на неудачный старт «Спартака» в РПЛ

Известный российский специалист Олег Романцев, ранее тренировавший московский «Спартак», призвал болельщиков не паниковать после неудачного старта в Премьер-лиге. В первом туре подопечные Руя Витории потерпели поражение от казанского «Рубина» со счетом 0:1.

«Не все так мрачно. Да, были необъяснимые ошибки в обороне. Хуже обычного смотрелись Ларссон с Промесом. После этой осечки нужно провести срочную работу над ошибками», - рассказал Романцев в беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса».

В рамках второго тура чемпионата России московская команда сыграет на выезде против самарских «Крыльев Советов». Поединок состоится в пятницу, 30 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Текстовую трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.