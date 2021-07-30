Защитник «Спартака» Рассказов удостоился похвалы от народного артиста РФ

Недавно закончился матч между «Крыльями Советов» и «Спартаком», итогом которого стала минимальная победа гостей. Помимо уверенной игры всей команды, хвалебные отзывы летят в сторону 23-летнего защитника Николая Рассказова. Футболиста лично отметил народный артист Российской Федерации Денис Мацуев, являющийся болельщиком «Спартака».

Известный пианист похвалил Николая за безошибочные действия в оборонительной линии уже во втором матче кряду, а также отметил, что позиция на флангах защиты всегда была проблемной и для московского клуба, и для национальной команды. «Если Рассказов будет продолжать так играть, он вырастет в защитника сборной», - сказал Мацуев Sport24.

Отметим, что прошлый сезон защитник на правах аренды провел в тульском «Арсенала», приняв участие в 16 матчах чемпионата России.