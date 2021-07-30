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Россия. Премьер-лига

Мацуев: «У «Спартака» проблемы c реализацией»

30 Июля 2021 • 23:11 Комментировать
Крылья Советов
0:1
Спартак Москва
окончен
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Не секрет, что народный артист Российской Федерации Денис Мацуев является преданным фанатом «красно-белых». Музыкант поделился своим мнением об игре после минимальной победы московского «Спартака» над «Крыльями Советов» со счётом 1:0 в матче второго тура Тинькофф РПЛ.

«Очень трудный матч получился. Безусловно, есть серьезные проблемы с реализацией, во многих моментах просто не хватает удачи», – сказал Мацуев «Спорт-Экспрессу».

Известный пианист дополнил, что «Крылья» очень сильная команда, которая будет бороться до последнего со всеми клубами. A тот факт, что Александр Соболев не отпраздновал гол в ворота своей бывшей команды, вызвал у Дениса Мацуева большое уважения к игроку.  


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Денис Мацуев
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окончен Крылья Советов 0:1 Спартак Москва 3.85 2.75 2.35
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