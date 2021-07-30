Мацуев: «У «Спартака» проблемы c реализацией»

Не секрет, что народный артист Российской Федерации Денис Мацуев является преданным фанатом «красно-белых». Музыкант поделился своим мнением об игре после минимальной победы московского «Спартака» над «Крыльями Советов» со счётом 1:0 в матче второго тура Тинькофф РПЛ.

«Очень трудный матч получился. Безусловно, есть серьезные проблемы с реализацией, во многих моментах просто не хватает удачи», – сказал Мацуев «Спорт-Экспрессу».

Известный пианист дополнил, что «Крылья» очень сильная команда, которая будет бороться до последнего со всеми клубами. A тот факт, что Александр Соболев не отпраздновал гол в ворота своей бывшей команды, вызвал у Дениса Мацуева большое уважения к игроку.