16-летний Пиняев дебютировал в РПЛ

Встреча «Крыльев Советов» со «Спартаком» во втором туре российской Премьер-лиги запомнилась историческим событием – на поле появился 16-летний полузащитник Сергей Пиняев. Это случилось на 76-й минуте поединка при счете 0:1 в пользу москвичей.

Кроме Пиняева, в таком юном возрасте в Высшем дивизионе дебютировали только Алексей Ребко, Александр Павленко и Сергей Ревякин. Ранее игрок самарского клуба становился самым молодым дебютантом за всю истории ФНЛ.

Также Сергей имеет за спиной опыт стажировок в Англии. Россиянин несколько раз приезжал в расположение «Манчестер Юнайтед».