Экс-президент «Спартака» назвал пенальти в ворота «Крыльев Советов» странным

Одним из самых обсуждаемых моментов пятничного игрового дня в российской Премьер-лиге стало назначение 11-метрового в ворота «Крыльев Советов», с которого москвичи и провели свой единственный гол, ставший решающим.

Мнения разделились, а бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко усомнился в справедливости решения арбитра Павла Кукуяна. По его словам, пенальти является странным, так как игрок хозяев выпрыгивал, а мяч попал ему в руку со спины. «Точно эту игру рукой назвать умышленной нельзя, а если так, то есть, конечно, вопросы», - сообщил экс-президент Rusfootball.info.

Червиченко владел контрольным пакетом «Спартака» в период с 2002 по 2004 года, пока не продал клуб Леониду Федуну.