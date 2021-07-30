Соболев: «Я ждал этого матча год»

Лучший футболист матча «Крылья Советов» - «Спартак» (0:1) Александр Соболев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Наверное, если бы забил в первом тайме, когда на грудь принял и с сантиметров во вратаря ударил. Не знаю, был офсайд или нет, но я думаю, что если бы забил, то было бы немного попроще. А так забил с пенальти, неважно, в принципе, пенальти также нужно уметь забить. Уверен, мы по игре выиграли.

- Ты демонстративно не праздновал гол. Все-таки настроение особенное было? На поле остается ощущение, что это не совсем обычная игра?

- Да, конечно, я ждал этого матча год, наверное. Когда «Крылья» только вылетели из Премьер-лиги. Да, год. Но немного не так себе его представлял, потому что хотел, чтобы стадион был все-таки заполнен, и болельщики были. Но, к сожалению, в наше время хотя бы так. Поэтому я очень рад снова здесь оказаться, Самара для меня, можно сказать, родной клуб, потому что этот клуб дал мне дорогу дальше, и я благодарен болельщикам, ребятам и всему городу.