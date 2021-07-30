Игроки «Крыльев Советов» чуть не подрались между собой по ходу матча со «Спартаком»

Матч второго тура Тинькофф РПЛ между «Крыльями Советов» и «Спартака» запомнился не только первым голом столичной команды в этом сезоне, но и конфликтом между игроками самарского клуба.

Всё началось c того, что в одном из игровых моментов вратарь «Крыльев» Иван Ломаев выразил недовольство действиями хавбека Антона Зиньковского. Полузащитник дерзко ответил голкиперу, и они начали толкаться. Тогда разборонить их пришлось капитану команды Сергею Божину.

Поединок завершился со счётом 1:0 в пользу московского клуба. Единственный мяч забил Александр Соболев на 68-й минуте матча, реализовав при этом пенальти.