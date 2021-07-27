Нападающий «Спартака» и сборной Швеции впервые стал отцом. Об этом 24-летний игрок сообщил в своём «Инстаграме», опубликовав фотографию первенца. Ребёнка назвали Джейсоном.

«Добро пожаловать в наш мир, Джейсон», - именно так форвард подписал фото.

Матерью ребёнка является Бьянка Валлер. Футболист сделал ей предложение в конце января 2021 года.

Болельщики «Спартака» выбрали шведского форварда лучшим игроком сезона 2020-2021. В прошлом сезоне Ларссон провёл в Тинькофф РПЛ 29 матчей, где забил 15 голов и отметился 5 результативными передачами. Контракт игрока c клубом рассчитан до конца июня 2023 года.