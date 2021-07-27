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Россия. Премьер-лига

Джордан Ларссон впервые стал отцом фото

27 Июля 2021 • 21:22 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
5.00 3.90 1.67
30.07 19:00
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Нападающий «Спартака» и сборной Швеции впервые стал отцом. Об этом 24-летний игрок сообщил в своём «Инстаграме», опубликовав фотографию первенца. Ребёнка назвали Джейсоном.

«Добро пожаловать в наш мир, Джейсон», - именно так форвард подписал фото.

Матерью ребёнка является Бьянка Валлер. Футболист сделал ей предложение в конце января 2021 года.

Болельщики «Спартака» выбрали шведского форварда лучшим игроком сезона 2020-2021. В прошлом сезоне Ларссон провёл в Тинькофф РПЛ 29 матчей, где забил 15 голов и отметился 5 результативными передачами. Контракт игрока c клубом рассчитан до конца июня 2023 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная Швеции Джордан Ларссон
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