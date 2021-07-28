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Россия. Премьер-лига

Агенты Манафы отреагировали на интерес к защитнику со стороны «Спартака» эксклюзив

28 Июля 2021 • 23:54 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
5.00 3.90 1.67
30.07 19:00
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В агентстве, представляющем интересы защитника «Порту» Вилсона Манафы, отреагировали на интерес к футболисту со стороны «Спартака».

- У нас нет никакой информации об этом. Если между командами и был контакт, то только для того, чтобы задать некоторые вопросы, как это делается со многими игроками, - так прокомментировали появившиеся в сети Интернет данные представители агентства игрока в интервью корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергею Румянцеву.

Напомним, что Манафа на протяжении двух лет является незаменимым фланговым игроком «драконов». Сообщалось о том, что «красно-белые» готовы выложить за футболиста до 10 млн евро.

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Спартак Москва Порту Трансферы футбола - лето 2021 Вилсон Манафа
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