Павлюченко дал прогноз на матч «Крылья Советов» - «Спартак»

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от поединка «красно-белых» с самарскими «Крыльями Советов». Его слова приводит Vseprosport.ru.

«Гости способны забрать победу на опыте. Поражение в первом туре нужно забыть и реабилитироваться. Более мастеровитые футболисты заберут сегодня три очка», - поделился прогнозом бывший нападающий.

Матч состоится на стадионе «Самара Арена» в пятницу, 30 июля, начало - 19:00 по московскому времени. Текстовая трансляция встречи будет доступна на Liveresult.ru.

Напомним, что в первом туре «Спартак» на выезде уступил казанскому «Рубину» (0:1), а «Крылья Советов» потерпели домашнее поражение от грозненского «Ахмата» (1:2).