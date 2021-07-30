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Россия. Премьер-лига

Павлюченко дал прогноз на матч «Крылья Советов» - «Спартак»

30 Июля 2021 • 10:59 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
5.00 3.90 1.67
Через 4 ч. 22 мин.
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Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от поединка «красно-белых» с самарскими «Крыльями Советов». Его слова приводит Vseprosport.ru.

«Гости способны забрать победу на опыте. Поражение в первом туре нужно забыть и реабилитироваться. Более мастеровитые футболисты заберут сегодня три очка», - поделился прогнозом бывший нападающий.

Матч состоится на стадионе «Самара Арена» в пятницу, 30 июля, начало - 19:00 по московскому времени. Текстовая трансляция встречи будет доступна на Liveresult.ru.

Напомним, что в первом туре «Спартак» на выезде уступил казанскому «Рубину» (0:1), а «Крылья Советов» потерпели домашнее поражение от грозненского «Ахмата» (1:2).

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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Don sangre
30 Июля 2021 в 12:15
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30.07  19:00 Крылья Советов ... Спартак Москва 5 3.9 1.67
30.07  19:00 Арсенал Тула ... Рубин
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