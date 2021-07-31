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Россия. Премьер-лига

Пиняев: «На меня возраст не давит, он должен давить на российский футбол»

31 Июля 2021 • 09:35 Комментировать
Крылья Советов
0:1
Спартак Москва
окончен
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Перспективный форвард самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев пообщался с представителями СМИ после своего дебютного поединка в Премьер-лиге. Футболист появился на поле в возрасте 16 лет.

«На меня возраст не давит. Это на российский футбол он должен давить. Моя задача - развиваться. Вкладывать в себя, в команду», - передает слова нападающего пресс-служба клуба из Самары.

Сергей пополнил ряды «Крыльев Советов» в летнее трансферное окно, заключив трудовое соглашение на три года.

В минувшем сезоне Пиняев выступал за «Чертаново» в первенстве ФНЛ. Он принял участие в 30 встречах и отметился двумя забитыми мячами.

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Сергей Пиняев
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Комментарии (1)
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Ale10JUFC
31 Июля 2021 в 09:47
Очень резкий парень. Если правильно его развивать вырастит серьезный игрок, ему бы в Испанию.
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