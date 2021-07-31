Старый парадокс: «Спартак» может стать чемпионом, но пока рассчитывать остаётся только на удачу

В пятницу «Спартак» одержал первую победу под руководством Руя Витории в официальных матчах. «Красно-белые» с минимальным счётом переиграли «Крылья Советов» благодаря голу с пенальти. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о прошедшей встрече.

Матч с «Крыльями Советов» был для «Спартака» промежуточным. С одной стороны, позади осталась встреча в Казани, где «красно-белые» играли хорошо, но проиграли во многом из-за стечения обстоятельств. Впереди же был и остаётся первый поединок против «Бенфики» в отборе Лиги чемпионов. Как ни крути, но Руя Виторию во многом будут оценивать как по результатам квалификации главного еврокубка, так и по уровню игры в этих встречах.

Получилось, что встреча в Самаре хоть и была самодостаточной за три очка, но всё же была вспомогательной в смысловом понимании, так как нужна была, чтобы ответить на два вопроса. Действительно ли Руй Витория строит интересную игру, или в Казани нам всем показалось? Насколько текущий «Спартак» готов к отбору Лиги чемпионов?

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Что хорошо – встреча в Самаре дала ответы, что плохо – они точно неоднозначны. «Спартак» вновь играл лучше своего соперника, при этом именно играл. В действиях команды видна структура, видна идея, и видно, что футболисты пытаются её воплощать. «Спартак» играет симпатично с нацеленностью на чужие ворота. Команда сделала порядка 14 обостряющих передач за матч. «Красно-белые» играют больше через короткие пасы, что отличает «Спартак» Витории от команды Тедеско (в лучшую или худшую стороны – пусть каждый решает сам). Если бы не отвратительная реализация, то москвичи выиграли бы матч в Самаре намного проще.

Тем не менее, за этой радужной картиной слишком отчётливо проявляется второй, менее приятный аспект. Руй Витория не может пока найти применение лучшему футболисту команды прошлого сезона Джордану Ларссону. Дело не в том, что швед остался в запасе, это как раз легко объяснимо – он и присоединился поздно, на прошлой неделе стал отцом, и его могли приберечь к «Бенфике». Проблема в том, что Витория его выпускает в роли оттянутого форварда, и пока Ларссон там себя плохо проявляет. Со шведом долго экспериментировал Кононов, ставя его на правый фланг, что не давало результата. Тедеско же отрядил Ларссона в атаку, где у того попёрло. Однако Витория выстраивает команду с одним ярко выраженным нападающим, предпочитая Соболева, у которого пока не идёт в плане реализации.

И это большой вопрос как по сезону в целом, так и применительно уже к матчу с «Бенфикой». У «Спартака» пока проседает место в центре поля – это не место Ларссона, а Игнатов пока не дотягивает. За весь матч в Самаре он сделал лишь одну обостряющую передачу, но до этого сам же залез в офсайд и лишил Бакаева гола. С «Бенфикой» Витория должен выпускать шведа, он просто более классный игрок. Однако толку от Ларссона именно в этой позиции намного меньше. Игнатов же может быть дублером на этой позиции, но нужен какой-то сильный исполнитель. Пожалуй, главная задача Витории – это всё же придумать, как вписать Ларссона в командную игру. Потерять такой талант будет просто непростительной ошибкой.

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Также пока «Спартак» лишился активного Айртона, который стал меньше бегать в атаку. С одной стороны, «красно-белые» не потеряли в результате – большинство рывков бразильца не приводили ни к голам, ни к результативным передачам. С другой стороны, забеги Айртона всегда пугали соперника, заставляя сдерживать свой правый фланг, чтобы не упустить латераля. Ещё интересно, что для Витории большое значение приобретает фигура Умярова в центре поля. Он намного чаще партнера встречается с мячом, точнее пасует, успешнее вступает в отбор и борьбу.

В целом, «Спартак» Витории скорее нравится, чем нет. Конечно, пока это выглядит всё очень сыро, и португальцу можно задавать очень много вопросов. Тем не менее перспективы у команды точно есть. Что касается матча против «Бенфики», то за «Спартак» всё же страшновато. Ларссон не в форме, Промес лечится от повреждения, Соболев не забивает, Мозес тоже не феерит, так что просто не очень понятно, кто должен давать результат. Бакаев, Игнатов, Мирзов – это не уровень Лиги чемпионов. При этом оборона «красно-белых» традиционно монолитом не выглядит. В общем, «Спартак» может стать силой в перспективе, а вот в ближайшем будущем команде очень нужна удача. Если уж для победы над «Крыльями Советов» нужна фортуна в виде глупо отставленной руки соперника, то уж в матче с «Бенфикой» без неё просто никуда.

Андрей Центров