Осинькин: «Сейчас лето, тепло, представьте, сколько могло быть зрителей, включая московских»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в эфире канала «Матч Премьер».

- Энергетики действительно не хватает. Представьте, что сейчас лето, тепло, представьте, сколько могло быть зрителей, включая московских. Самара и самарские болельщики тоже заслужили этого матча, потому что в прошлом году мы были без статусных матчей с соперниками уровня «Спартака». Нам действительно не хватает «12-го игрока». Мы пытаемся говорить о внутренней мотивации. Она и так должна быть обязательно, но все-таки когда нас гонят вперед трибуны, нам всегда легче. В Самаре всегда с поддержкой было хорошо.