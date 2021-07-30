Осинькин: «Мы не закрывались, как могло показаться»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился впечатлениями от матча со «Спартаком» (0:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Понятно, что мы тоже хотели набрать очки. Мы не закрывались, как могло показаться. Какие-то моменты у нас были достаточно закрытые, но это результат давления «Спартака». В целом большую часть матча мы имели достаточно качественную контригру. Мы сделали довольно много прострелов, подходов таких, полумоментов. Может быть, не было таких явных моментов, как парочку у «Спартака», но все равно с такой хорошей командой играли и создали достаточно много моментов, но повторюсь, что нам надо привыкать к такой скорости, такому уровню сопротивления. У нас пока есть проблемы с ведением силовых единоборств, со вторыми мячами. Сегодня в любом случае мы лучше в этом плане играли, несмотря на то, что соперник доминировал больше, чем с «Ахматом», но все-таки мы в этом отношении обороны и плотности игры сыграли лучше и еще прибавим. Нам надо привыкать к этой скорости. Все будет нормально.