Черданцев высказал мнение насчет лимита в РПЛ

По ходу матчей РПЛ между «Крыльями Советов» и «Спартаком», а также «Арсеналом» из Тулы и «Рубином», Георгий Черданцев поделился мнением об уровне показанного футбола.

Судя по всему, известному российскому комментатору не понравились продемонстрированные скорости в исполнении команд. «А теперь вопрос к тем, кто за лимит, то есть, чтобы играли исключительно российские футболисты. Вот, пожалуйста. Вам разве нравится?», - написал у себя в «Твиттере» Георгий Черданцев.

По состоянию на данную минуту, «Спартак» и «Рубин» ведут в счете. Тульский же «Арсенал» во втором поединке кряду пропускает три мяча.