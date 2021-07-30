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Россия. Премьер-лига

Витория: «Благодарю команду соперника за то, что показала сегодня очень качественный футбол»

30 Июля 2021 • 21:49 Комментировать
Крылья Советов
0:1
Спартак Москва
окончен
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился впечатлениями от матча с «Крыльями Советов» (1:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Что удалось сегодня команде, что не удалось? За счет чего удалось сегодня добиться победы?

- Прежде всего, хотелось бы поздравить своих ребят, свою команду с первыми тремя очками, с первой победой в этом сезоне, которая была для нас очень важна. Также хотел бы поблагодарить команду соперника за то, что показала сегодня очень качественный футбол, неплохой подбор игроков у «Крыльев».

Конечно, игра могла быть лучше. Где-то нам не хватило качества, у нас были моменты для взятия ворот, которыми мы не воспользовались и тем самым дали пищу для соперника, дали ему почувствовать уверенность в себе. Тем не менее, победа за нами. Я считаю, что результат справедливый. Это мы только начинаем, конечно, ошибки неизбежны, и сегодня они присутствовали. Такие победы они нужны для того, чтобы почувствовать уверенность в себе и наращивать собственные силы.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Руй Витория
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Комментарии (1)
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Don sangre
30 Июля 2021 в 22:38
Хорошо бы,
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окончен Крылья Советов 0:1 Спартак Москва 3.85 2.75 2.35
окончен Арсенал Тула 0:3 Рубин
31.07  17:30 Уфа ... Динамо Москва 3.85 3.35 2.05
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