Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче «красно-белых» с «Крыльями Советов».

- Как вам игра «Спартака» с «Крыльями Советов»? Не показалось, что матч получился скучным?

- Он был даже ниже скучноватого. Игра была на результат. Она получилась вязкая. Или состояние футболистов было такое, или они уже начали готовиться к «Бенфике», хотя вроде бы еще рано. Поэтому как-то что-то не пошло.

- Почему не получилось такой же яркой игры, как в Казани?

- В матче с «Рубином» «Спартак» мне тоже больше понравился. Команда играла, была активна, хотела показать красивый футбол. А здесь «красно-белые» просто играли на результат, в футбол, который нельзя назвать спартаковским. Ребята играли с минимальными затратами. Особенно в первом тайме. Когда «Спартак» играет не на максимальных усилиях, у него никогда не получается. Потому что игровые кондиции бывают в порядке только тогда, когда они на максимальном настрое. У гостей не получалась комбинационная, связующая игра. Средняя линия мне очень не понравилась. Это была для нее худшая игра. Вот защита нормально сработала, и вратарь тоже. Когда много позиций меняется, я имею в виду отсутствие Промеса и Ларссона в стартовом составе, это сказывается. Умяров и Игнатьев пока еще не готовы для лидерских позиций. Все-таки в опорной зоне должны быть ключевые игроки. Пока еще ребята сыроваты. Поэтому отсутствие Промеса с Ларссоном и сказалось на атакующей мощи команды. Но главное, что «Спартак» добился результата, хотя игра была невзрачная.

- Ларссон и Промес остались в запасе, потому что их поберегли на «Бенфику»?

- Думаю, да. Витория хочет показать с «Бенфикой» хороший футбол. Для него это престижный матч. Поэтому с «Крыльями Советов» тренер дал возможность молодым ребятам проявить себя. В целом это правильно, если команда готовится к Лиге чемпионов и хочет выиграть первый домашний матч. Потому что на выезде будет сложно.

- Не тревожит такая низкая реализация команды при большом количестве моментов?

- Это качество исполнительского мастерства. Футболисты еще недостаточно мастеровитые, чтобы использовать такие моменты. Мастера отсутствовали – Промес и Ларссон. Соболев старается, бьется, цепляется за мяч, но надо прибавлять в качестве игры, быстроте работы с мячом в завершающей стадии. Нужно наносить больше ударов по воротам.

- Но на предсезонном турнире Кубок Париматч Премьер голы сыпались, как из рога изобилия. Почему все разладилось?

- Там игроки хотели себя показать перед новым тренером. Настрой был отличный. На каждый матч ребята выходили и выкладывались. А сейчас они поняли, что находятся в основном составе, будут играть. И наступило небольшое успокоение. Пошли какие-то недоработки. Еще раз повторю, «Спартак», не играющий на полную катушку, никого в РПЛ не обыграет. Соперники против «Спартака» всегда выходят с максимальной самоотдачей и бьются. Так что за счет класса ничего не получится сделать.

- Как вам дебют Пиняева за «Крылья Советов»? Он несколько раз обыграл Айртона.

- У него еще нет понимания. На него еще смотрят, как на мальчишку, который только начинает двигаться. Пристального внимания к нему нет. Никто его и не брал персонально. Вот если он сыграет стабильно несколько матчей и начнет забивать, тогда против него станут играть защитники. А сейчас к нему никто серьезно не относится. Висты он, конечно, сейчас набрать может, но он должен показать игру нападающего, забивать, создавать моменты. Когда это произойдет, тогда и можно будет говорить, что это хороший нападающий. Он должен проявить характер, когда его начнут жестко встречать. Посмотрим, как будет дальше. Талант у него есть, перспективы тоже. В 16 лет быть на контракте клуба РПЛ – это говорит о том, что это одаренный футболист. А дальше все будет зависеть от его самолюбия и характера.

- Какие ожидания от матча с «Бенфикой»? После такого старта «Спартака» в чемпионате оптимизма уменьшилось?

- Оптимизм у меня нормальный. Была плохая игра перед хорошей. Главное, что функционально «Спартак» выглядит нормально. Отсутствие двух ключевых игроков сказалось на созидательных действиях команды. Думаю, Промес и Ларссон выйдут в стартовом составе. Меня немного разочаровывает Зобнин. Он должен прибавить. Роман уже столько лет в команде. Он должен лидировать, создавать, а не только обороняться и выполнять черновую работу. Вот что обидно. А Умяров и Игнатьев еще сырые, чтобы играть с такими клубами, как «Бенфика». Вся надежда на опытных ребят. Соболев должен прибавить, Зобнин, Ларссон, Промес. Джикия и Жиго в порядке. Фланговые игроки тоже хорошие: Мозес, Рассказов, Айртон. Если эти ребята выйдут против «Бенфики» на максималке, сопернику будет непросто.

- Победить португальцев реально?

- Да. Я думаю, «Бенфика» будет играть на ничью. Там тоже тренер грамотный. Португальцам не обязательно побеждать во что бы то ни стало, потому что ответная игра у них дома. Им главное не проиграть в Москве. А «Спартаку» нужна только победа.

Елена Григорьевская