«Самара-Арена» примет не более полутысячи болельщиков на матче второго тура чемпионата

На официальном сайте самарских «Крыльев Советов» появилось объявление, в котором пресс-служба клуба отметила, что на матч второго тура команды с московским «Спартаком» на трибуны стадиона будет допущено не более полутысячи фанатов.

Такое решение принято в соответствии с региональными требованиями Роспотребнадзора по Самарской области.

В заявлении отмечается, что на трибуны допустят лишь болельщиков - обладателей абонементов на матчи. Продажи билетов на гостевой сектор производиться не будут.

Матч второго тура российского чемпионата между «Крыльями Советов» и московским «Спартаком» станет одним из поединков, открывающих новый игровой день в Премьер-лиге 30 июля.