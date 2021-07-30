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Россия. Премьер-лига

Четыре футболиста, которые добыли «Спартаку» первую победу в новом сезоне РПЛ

30 Июля 2021 • 21:52 Комментировать
Крылья Советов
0:1
Спартак Москва
окончен
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Вот и случилась первая победа «Спартака» в официальном матче под руководством Руй Витории. Победа заслуженная - «красно-белые» давили мощью и должны были забивать больше одного гола, однако и в этот раз счёт не отражает происходившее на поле. Зато три очка в копилке и можно взглянуть на «Бенфику», которая такие цифры себе явно не позволит - статистика матча: владение мячом - 45:55, удары по воротам - 8:18, в створ - 0:5, угловые - 7:11.

Из-за кого же «красно-белые» начали сезон с поражения? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Руя Витории.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО - 6,0. Сложно оценить игру голкипера, которому даже в створ ни разу не пробили. Но это проблемы «Крыльев», а Саша Максименко записывает в актив себе «сухой» матч и пару уверенных эпизодов с игрой на выходах.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ - 6,5. Оборона «Спартака» тоже не получала много работы, но солидностью пугала оппонентов. Сергеев и Сарвели так  не поняли, как противостоять паре Джикия - Жиго. Ни резкостью пробить не получилось, ни силой.

САМУЭЛЬ ЖИГО - 7,5. Француз сегодня был активнее Георгия, выполнив и точных передач побольше - 56 против 47, и борьбы выиграв поболее. Вообще, Самуэль снял весь верх, 6 раз вступив в единоборство на «втором этаже» и 6 раз выйдя из него победителем. Именно после удара головой Жиго был заработан победный пенальти.

НИКОЛАЙ РАССКАЗОВ - 8,0. Это кто вернулся из аренды? Зачем «Спартак» вообще ищет правого защитника? Рассказов уже второй тур кряду уничтожает своих оппонентов на фланге. Сначала Николая сдался Хвича, а теперь пропал Зиньковский. Рассказов выиграл 5 единоборств из 5, совершил 3 перехвата и 2 отбора, наглухо закрыв фланг.

АЙРТОН - 6,0. Бразилец тоже довольно уверенно справился с Романом Ежовым и поменьше суетился, чем в Казани, но оценку получает среднюю. Виной тому молодой Сергей Пиняев, после выхода на замену трижды накрутивший Айртона и создавший опасную ситуацию у ворот «Спартака».

РОМАН ЗОБНИН - 6,5. Пободрее Роман выглядел, нежели в матче против «Рубина», но всё-таки это ещё не тот Зобнин. Классная комбинация с Бакаевым и опасный удар, три успешных дриблинга, два перехвата. Более ничем Роман не запомнился до замены.

НАИЛЬ УМЯРОВ - 5,5. Кстати, странно, что Витория заменил Зобнина, а не Умярова, у которого сегодняшний матч получился похуже. Тут и борьбы много проигранной в центре поля, и парочка загубленных моментов, и полное отсутствие обостряющих передач.

ВИКТОР МОЗЕС - 4,0. Тяжеловесный Виктор Мозес продолжает расстраивать Виторию. В этот раз португальцу хватило часа, чтобы созреть для замены нигерийца. Того наглухо прикрыл Зеффан, не позволивший Мозес ничего. Пять кроссов в никуда и 14 потерь сообразил Виктор до замены.

МИХАИЛ ИГНАТОВ - 5,0. Мозгом «спартаковской» атаки выходил Игнатов, но в него сразу же не поверили свои же. Если игрок на месте «фантазисты» за час делает 13 передач (11 точных) при постоянных атаках его команды, то значит его не включают даже на треть. Так Михаил и потерялся на самарском газоне.

ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ - 8,0. Вновь расцвёл Зелимхан Бакаев, получивший в своё распоряжение правый фланг и все стандарты команды. Отдал 5 ключевых передач, создал три голевых момента и забил красивый гол «черпачком», но офсайд Игнатов испортил малину. Тем не менее, Бакаев в Самаре провёл отличный матч.

 

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ - 7,0. Победный гол на счету Александра и две опаснейшие скидки на стандартах. Соболев нечасто включался в эпизоды, но держал в напряжении оборону «Крыльев», за 90 минут выиграв 10 единоборств.

ДЖОРДАН ЛАРССОН - б/о. Круто вышел на замену швед, за полчаса создавший два опасных момента. При этом, в активе Ларссона всего 4 (!) точные передачи.

РЕЗИУАН МИРЗОВ - б/о.

АЛЕКС КРАЛ - б/о.

ЙОРРИТ ХЕНДРИКС - б/о.

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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
30 Июля 2021 в 22:25
Гнать из Спартака его надо
Don sangre
30 Июля 2021 в 22:24
Айртон вообще сыграл на ноль.
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окончен Крылья Советов 0:1 Спартак Москва 3.85 2.75 2.35
окончен Арсенал Тула 0:3 Рубин
31.07  17:30 Уфа ... Динамо Москва 3.85 3.35 2.05
31.07  20:00 ЦСКА Москва ... Локомотив Москва 2.45 3.4 3.05
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