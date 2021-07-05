Руй Витория рассказал об успехах в изучении русского языка

Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о прогрессе в изучении русского языка. Специалист отметил, что уже выучил имена и фамилии всех игроков первой команды. В скором времени Витория приступит к изучению имен и фамилий игроков второй и молодёжной команд. Также тренер заявил «Спорт-Экспрессу», что знает несколько слов на русском, приведя в пример слова «лево», «право», «вперёд», и «назад»

Португальский тренер отметил, что ему очень нравится его работа и он рад находиться в «Спартаке».

«Спартак» назначил Виторию новым тренером 24 мая. Ранее португальский специалист работал в «Бенфике», с которой дважды становился чемпионом Португалии.